「ホグワーツ・レガシー」が無料配布　Epic Gamesストアで5月4日まで

Epic Gamesストア公式Xが5月1日、オープンワールド・アクションRPG「ホグワーツ・レガシー」のPC版を無料配布すると発表しました。

本キャンペーンは、映画「ハリー・ポッター」公開25周年を記念したもの。配布期間は5月4日0時までで、対象プラットフォームは“Epic Gamesストアのみ”です。

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■ 1800年代の魔法界を舞台にした没入型アクションRPG

「ホグワーツ・レガシー」は、原作「ハリー・ポッター」シリーズに登場する世界を舞台にしたオープンワールド・アクションRPG。世界累計販売本数は4000万本を突破しています。

プレイヤーは、1800年代のホグワーツ魔法魔術学校に入学。古代の秘密をめぐる物語（メインクエスト）の中で、魔法界の運命を左右する存在となっていきます。

お馴染みの場所や初めて目にするエリアを旅しながら、キャラクターのカスタマイズ、魔法薬の調合、呪文の習得、才能のアップグレードなどが可能。仲間を作り、邪悪な闇の魔法使いと戦いながら、理想の魔法使いを目指します。

特筆すべきは、やはり「ハリー・ポッター」の世界観を忠実に再現している点。ホグワーツ城やホグズミードの散策だけでも楽しめるほか、魔法を駆使した戦闘シーンも作り込まれており、Epic Gamesストアでは5段階中4.7という高評価を獲得しています。原作ファンはもちろん、シリーズに詳しくない人でも没入しやすい作品です。

■ 追加機能の実装とDLC「ダークアーツパック」のセールも

本作には、元々PlayStation版限定であった「呪いのホグズミード店」のクエストが含まれており、新たな地下牢や店主の装飾品セット、ゲーム内でホグズミードの店も利用が可能。

さらに、冒険のワンシーンを切り取れる「フォトモード」や「タレントのリセット」機能が実装されているほか、「生き残った眼鏡」「アズカバン囚人の制服とコート」「オニキス・ヒッポグリフの乗り物」「闇の魔法使いの箒（2本）」といった新しい装飾品アイテムも利用可能と、充実の内容となっています。

また、今回のゲーム本編の無料配布に合わせて、ダウンロードコンテンツ（DLC）である「闇の魔術パック（ダークアーツパック）」も60％オフの1144円で購入できるセールが同時に実施されています。

これまで本作をプレイする機会を逃していた方にとって、魔法界の知られざる物語を自らの手で紡ぐまたとない機会。ゴールデンウィークはホグワーツの扉を開いて、魔法使い気分を味わってみるのも良いかもしれません。

＜参考・引用＞

Epic Games Store（@EpicGames）

Epic Games Store「ホグワーツ・レガシー」

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026050104.html