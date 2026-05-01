気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）＜全体運＞周囲の出来事に自然と目が向き、細かな変化にも気付きやすくなるときです。1人の時間を大切にしたい気持ちが高まる一方で、周囲の音や人の動きが気になり、少し心が落ち着かないと感じる場面