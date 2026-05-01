【さそり座】2026年5月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
周囲の出来事に自然と目が向き、細かな変化にも気付きやすくなるときです。1人の時間を大切にしたい気持ちが高まる一方で、周囲の音や人の動きが気になり、少し心が落ち着かないと感じる場面もありそうです。
そんなときは予定を詰め込みすぎず、静かな場所で過ごすことで自分のペースを取り戻せるでしょう。好きなことや目の前の作業に意識を向けるほど、気持ちは整っていきます。仕事面では、周囲と相談しながら進めることで、理想的に物事が進みそうです。
＜開運もぐもぐ＞
漠然とした不安を手放したいときには、“火のパワー”を使います。おすすめは、辛味がしっかりときいたパスタ料理「アラビアータ」です。唐辛子とニンニクがきいたトマトソースを、熱々のパスタにからめていただくことで、火のパワーはいっそう強まります。
その勢いが、胸の奥に残るモヤモヤとした不安を燃やし尽くし、気持ちを軽やかにしてくれるでしょう。また、強い辛味には金のパワーも重なります。辛さと香りが食欲を刺激し、心身に活力を与えてくれる一皿です。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）＜全体運＞
周囲の出来事に自然と目が向き、細かな変化にも気付きやすくなるときです。1人の時間を大切にしたい気持ちが高まる一方で、周囲の音や人の動きが気になり、少し心が落ち着かないと感じる場面もありそうです。
＜開運もぐもぐ＞
漠然とした不安を手放したいときには、“火のパワー”を使います。おすすめは、辛味がしっかりときいたパスタ料理「アラビアータ」です。唐辛子とニンニクがきいたトマトソースを、熱々のパスタにからめていただくことで、火のパワーはいっそう強まります。
その勢いが、胸の奥に残るモヤモヤとした不安を燃やし尽くし、気持ちを軽やかにしてくれるでしょう。また、強い辛味には金のパワーも重なります。辛さと香りが食欲を刺激し、心身に活力を与えてくれる一皿です。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)