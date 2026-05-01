日本バスケットボール協会（JBA）は1日、32年ぶりの日本開催となるアジア大会（愛知県・名古屋）の5人制男子日本代表候補35人を発表した。JBAの会見には、強化委員長の伊藤拓摩氏と男子日本代表強化部会・部会長の安永淳一氏が登壇し、代表候補メンバーを発表。富永啓生（25）、川真田紘也（27）、渡邉飛勇（27）らが名を連ねたが、現役NBA組の八村塁（28）と河村勇輝（24）、かつてNBAで活躍した渡邊勇太（31）や代表主将を務めた