日本バスケットボール協会（JBA）は1日、32年ぶりの日本開催となるアジア大会（愛知県・名古屋）の5人制男子日本代表候補35人を発表した。

JBAの会見には、強化委員長の伊藤拓摩氏と男子日本代表強化部会・部会長の安永淳一氏が登壇し、代表候補メンバーを発表。富永啓生（25）、川真田紘也（27）、渡邉飛勇（27）らが名を連ねたが、現役NBA組の八村塁（28）と河村勇輝（24）、かつてNBAで活躍した渡邊勇太（31）や代表主将を務めた富樫勇樹（32）らは選外となった。2026年度の日本代表候補の53人のメンバーには入っている。

伊藤強化委員長は、アジア大会に向けて「日本で行われるので、しっかりとメダルを取りに行く。もちろん金メダルを取りに行くチーム作りをしていきたい」と、力強くコメントした。パリ五輪まで日本代表監督を務めていたトム・ホーバス氏は、今年2月にチームと方向性の違いで退任。後任の監督には、琉球ゴールデンキングスの桶谷大ヘッドコーチ（HC）が就任した。



【アジア大会男子日本代表候補・一覧】

ルーク・エヴァンス（PF、アルティーリ千葉）

カイル・リチャードソン（C／PF、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）

アレックス・カーク（C、琉球ゴールデンキングス）

ニック・メイヨ（C／PF、広島ドラゴンフライズ）

シェーファーアヴィ幸樹（C、シーホース三河）

津屋一球（SG、三遠ネオフェニックス）

岡田侑大（SG、島根スサノオマジック）

川真田紘也（C、長崎ヴェルカ）

渡邉飛勇（PF、信州ブレイブウォリアーズ）

井上宗一郎（PF、仙台89ERS）

佐土原遼（SF、琉球ゴールデンキングス）

高島紳司（SG、宇都宮ブレックス）

富永啓生（SG、レバンガ北海道）

黒川虎徹（PG、アルティーリ千葉）

三谷桂司朗（SG、広島ドラゴンフライズ）

狩野富成（C、サンロッカーズ渋谷）

脇真大（SG、琉球ゴールデンキングス）

小川敦也（PG、宇都宮ブレックス）

山内ジャヘル琉人（SG、川崎ブレイブサンダース）

ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（PG、サンロッカーズ渋谷）

金近廉（SF、千葉ジェッツ）

山ノ内勇登（C、オーラル・ロバーツ大）

山崎一渉（SF、ノーザン・コロラド大）

ジェイコブス晶（SF、フォーダム大）

湧川颯斗（PG、三遠ネオフェニックス）

テーブス流河（PG、ファーマン大）

境アリーム（C、白鷗大）

小澤飛悠（SG、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）

星川開聖（SF、宇都宮ブレックス）

武藤俊太朗（SG、明治大）

ウィリアムスショーン莉音（PF、白鷗大）

川島悠翔（PF、シアトル大学）

渡邉怜音（PF、アルティーリ千葉）

瀬川琉久（PG、千葉ジェッツ）

十返翔里（SG、東海大）

＊写真は富永啓生選手

