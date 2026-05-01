イギリスの政府系機関・AI Security Institute(AISI)によるサイバー攻撃性能の検証で、GPT-5.5が「ネットワーク完全乗っ取り攻撃」を成功させられる性能を持っていることが明らかになりました。Our evaluation of OpenAI's GPT-5.5 cyber capabilities | AISI Workhttps://www.aisi.gov.uk/blog/our-evaluation-of-openais-gpt-5-5-cyber-capabilitiesOpenAI’s GPT-5.5 is the second model to complete one of our multi-step cy