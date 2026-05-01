海上保安官の経験を生かして暮らしに役立つ情報を発信する川崎みささんは、2018年の西日本豪雨の際、備えをせずに自宅で被災。その反省から防災士の資格を取得。2児のママでもある川崎さんに、「防災ポーチ」の必要性と作り方を教えてもらった。文・写真＝川崎みさ「災害はいつどこで起こるか分からない」。海上保安官として働いていた頃から聞き続けてきた言葉ですが、その意味を深く理解したのは、2018年の西日本豪雨で自分が被