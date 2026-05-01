「今年のレースはあまりに複雑になりすぎて、昨年までのように戦略を予想して楽しむことができなくなった」と語る堂本光一連載【堂本光一 コンマ一秒の恍惚Web】RACE483月末に開催された第3戦の日本GPから約1ヵ月のインターバルを挟み、アメリカのマイマミGP（決勝5月3日）から2026年シーズンのF1が再開する。今年から新しいレギュレーションが導入されたが、開幕からの3戦でさまざまな課題が噴出していた。そこで国際自動車連盟（