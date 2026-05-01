特殊詐欺の認知件数・被害額は「過去最高」昨今、特殊詐欺や闇バイトへの社会的関心が薄れている。既存メディア、ネットメディアの何れも、トクリュウ強盗事件が発生しても、簡単な記事を掲載する程度で、PVも伸びない無関心な現状がある。しかし、巷間では、特殊詐欺の認知件数・被害額共に過去最高を記録しており、令和7年の特殊詐欺と投資・ロマンス詐欺等の合計被害額は3000億円を突破している。2020年1月、米投資ファンド、ブ