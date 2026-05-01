本日5月1日（金）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は2時間スペシャル。“コストコに取り憑かれた女優”矢田亜希子がゴールデンウィークに合わせて“伝説の家政婦”志麻さんと最強コンビを再結成！一番弟子の大西流星（なにわ男子）、弟子候補の野呂佳代、そして角界屈指のグルメ力士である“新弟子”の翔猿関と共に、コストコで春の新グッズをチェックしつつお気に入りの食材を買い込んで、志麻さんの料理によるコ