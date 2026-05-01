本日5月1日（金）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は2時間スペシャル。

“コストコに取り憑かれた女優”矢田亜希子がゴールデンウィークに合わせて“伝説の家政婦”志麻さんと最強コンビを再結成！一番弟子の大西流星（なにわ男子）、弟子候補の野呂佳代、そして角界屈指のグルメ力士である“新弟子”の翔猿関と共に、コストコで春の新グッズをチェックしつつお気に入りの食材を買い込んで、志麻さんの料理によるコストコパーティーを開催。人気のコストコ食材が志麻さんの手によってゴールデンウィークにピッタリの絶品料理に生まれ変わる。現役幕内力士・翔猿関の食べっぷりはもちろん、それに負けじと矢田、大西、野呂たちも豪快に食べまくる！

スタジオにはHuluで配信中のオリジナルミステリードラマ「スイス時計の謎」から主演の俳優・柄本時生が登場。キーマカレーにある特別なアレンジがされた志麻さん流オリジナル料理を試食した柄本は「カレーとこんなに合うんですね！驚いちゃった！」とそのおいしさにビックリ。志麻さんの料理が大好きな出川哲朗も「ほんとに美味しい！もはや天才だね」と今回も絶賛。今回が初登場のヒコロヒーは、志麻さんの豪快な料理に「ワシめっちゃ好きなんです。志麻さん1回話させてもらわないとアカン」と大絶賛。

■“コストコに取り憑かれた”矢田亜希子＆“伝説の家政婦”志麻さん

国内最大の売り場面積を誇る店舗でまずは春のコストコグッズ＆新商品を徹底チェック。暑さが増してくるこれからの季節にピッタリな商品の数々に翔猿関も興味津々。

そして、矢田たちから食材のリクエスト＆志麻さんおすすめのコストコ食材を買い込んで、志麻さんがゴールデンウィークにピッタリの華やかな料理を振舞う。翔猿関リクエストのひき肉を使った絶品キーマカレーは、コストコ定番のあるアイテムによって一同激震の料理に変身。大西も「友だちに披露したい！」と大絶賛。次々と繰り出される驚きのアレンジの数々に、普段から食べまくりの翔猿関はもちろん、全員の箸が止まらなくなる！