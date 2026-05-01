5月1日（金）の『ザワつく！金曜日』は、ゴールデンウイーク特別編。人気観光地・箱根をテーマに、スペシャル企画「ザワつく！金曜日箱根最強開運ツアー」との豪華合体3時間スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！「ザワつく！金曜日箱根最強開運ツアー」ブロックでは、長嶋一茂、羽田美智子、高橋茂雄（サバンナ）という神社仏閣好きな3人が、箱根の三社参りに繰り出す。今回3人がめぐるのは、箱