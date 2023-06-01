◇セ・リーグ巨人2―3広島（2026年4月30日東京D）「6番・三塁」で出場した巨人・坂本が通算安打数で並んでいた土井正博（西武など）を抜いてプロ野球歴代単独10位に立った。2回1死二塁から玉村の137キロフォークを左前に運び、通算2453安打目。9位で通算2471安打の長嶋茂雄（巨人）まで残り18本に迫った。通算単打は1663本を数え、打撃の神様こと川上哲治と並んで球団トップにもなり「もっと打てるように頑張りたい」