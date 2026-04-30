【モデルプレス＝2026/04/30】フジテレビでは、上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）がMCを務める音楽番組『STAR』（毎週木曜日19時〜20時）を放送。この度、5月7日の放送に登場する豪華アーティストが決定した。【写真】スノメンバー「幸せそうな表情にほっこり」家族とのプラベショット◆Snow Man、2週連続で登場Hey! Say! JUMPのメンバーである山田涼介が、ソロアーティスト・Ryosuke Yamadaとして登場。2025年は初のソロオリ