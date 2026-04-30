Snow Man、2週連続パフォーマンス Ryosuke Yamada（山田涼介）は新曲披露【5月7日放送 新音楽番組「STAR」出演アーティスト】
【モデルプレス＝2026/04/30】フジテレビでは、上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）がMCを務める音楽番組『STAR』（毎週木曜日19時〜20時）を放送。この度、5月7日の放送に登場する豪華アーティストが決定した。
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Hey! Say! JUMPのメンバーである山田涼介が、ソロアーティスト・Ryosuke Yamadaとして登場。2025年は初のソロオリジナルアルバム「RED」をリリースし、6か所20公演を回り約20万人を動員する初のソロアリーナツアーを開催。5月20日には、2ndアルバム「Are You Red.Y?」をリリース予定で、6月27日からはSTARTO ENTERTAINMENT所属タレントではソロとして初となるドームツアーを開催予定。そんなRyosuke Yamadaは、2ndアルバム「Are You Red.Y?」より「Dive」を披露する。
そして、4月30日の放送に続き、2週連続でSnow Manが出演。2025年1月に発売されたSnow Man初のベストアルバム「THE BEST 2020-2025」が初週売り上げ139.5万枚という令和における最高売上げを更新した他、2025年発売した5thアルバム「音故知新」が初週売上103.1万枚となり史上初の“1stアルバムから6作連続累積ミリオン”も更新。2025年は国立競技場と日産スタジアムでライブを開催した他、2年連続となる5大ドームツアーを開催し全国5都市17公演で自身最多となる78万人を動員。Snow Manの最新パフォーマンスが楽しめる。
本多大夢と浜川路己の2人からなるアイドルデュオ・ROIROMがフジテレビの音楽番組初登場。国内外のオーディション番組に参加していたことで多くの注目が集まる中、2025年5月に結成を発表し話題に。2025年11月に配信シングル「Dear DIVA」でプレデビューし、初の単独公演「ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜presented by BEAT AX VOL.7」を有明アリーナで開催した。そして、結成1周年を迎える2026年5月7日に「CLASSIC WAVE」でメジャーデビューが決定。今回はその「CLASSIC WAVE」を歌唱する。
2022年にアーティストデビューしたこっちのけんと。2024年5月リリースの6thシングル「はいよろこんで」は、SNSを含む総再生回数200億回を突破、ストリーミング累計2.5億回超えを達成。一躍注目を集め、『第66回輝く！日本レコード大賞』で最優秀新人賞を受賞し、『第75回NHK紅白歌合戦』にも初出場を果たした。今回は、Netflixシリーズ『だんでらいおん』の主題歌である「ゴロンとドロン」を披露する。
ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGE も登場。2025年は2つのツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER”」、「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER”〜巡らせる糸〜」を成功させ現在は「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG”」を開催中。そんなTHE RAMPAGEは、映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』の主題歌「BLACK TOKYO」をパフォーマンスする。
共感性の高いラブソングと切ない歌詞、ストレートなメロディーが若い世代の胸を打ち注目を集めるバンド・マルシィ。代表曲「ラブソング」はストリーミング再生1億5千万回を突破。2026年1月9日、10日には、初となる横浜アリーナ公演2days「マルシィ one man live 2026 “Because of you” in 横浜アリーナ」を開催。そんなマルシィは、『めざましどようび』（毎週土曜日、朝6時〜8時30分）の2026年度テーマソング「ネバーランド」を歌い上げる。
MC上垣アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには、陣（THE RAMPAGE）が就任。THE RAMPAGEではパフォーマー兼リーダーを務めている。トーク力にも定評があり、ラジオパーソナリティやイベントのMCなどでも活躍する陣が果たして上垣アナとどんな化学反応を見せるのか見どころとなっている。（modelpress編集部）
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◆Snow Man、2週連続で登場
Hey! Say! JUMPのメンバーである山田涼介が、ソロアーティスト・Ryosuke Yamadaとして登場。2025年は初のソロオリジナルアルバム「RED」をリリースし、6か所20公演を回り約20万人を動員する初のソロアリーナツアーを開催。5月20日には、2ndアルバム「Are You Red.Y?」をリリース予定で、6月27日からはSTARTO ENTERTAINMENT所属タレントではソロとして初となるドームツアーを開催予定。そんなRyosuke Yamadaは、2ndアルバム「Are You Red.Y?」より「Dive」を披露する。
◆こっちのけんと・マルシィらが登場
本多大夢と浜川路己の2人からなるアイドルデュオ・ROIROMがフジテレビの音楽番組初登場。国内外のオーディション番組に参加していたことで多くの注目が集まる中、2025年5月に結成を発表し話題に。2025年11月に配信シングル「Dear DIVA」でプレデビューし、初の単独公演「ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜presented by BEAT AX VOL.7」を有明アリーナで開催した。そして、結成1周年を迎える2026年5月7日に「CLASSIC WAVE」でメジャーデビューが決定。今回はその「CLASSIC WAVE」を歌唱する。
2022年にアーティストデビューしたこっちのけんと。2024年5月リリースの6thシングル「はいよろこんで」は、SNSを含む総再生回数200億回を突破、ストリーミング累計2.5億回超えを達成。一躍注目を集め、『第66回輝く！日本レコード大賞』で最優秀新人賞を受賞し、『第75回NHK紅白歌合戦』にも初出場を果たした。今回は、Netflixシリーズ『だんでらいおん』の主題歌である「ゴロンとドロン」を披露する。
ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGE も登場。2025年は2つのツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER”」、「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER”〜巡らせる糸〜」を成功させ現在は「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG”」を開催中。そんなTHE RAMPAGEは、映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』の主題歌「BLACK TOKYO」をパフォーマンスする。
共感性の高いラブソングと切ない歌詞、ストレートなメロディーが若い世代の胸を打ち注目を集めるバンド・マルシィ。代表曲「ラブソング」はストリーミング再生1億5千万回を突破。2026年1月9日、10日には、初となる横浜アリーナ公演2days「マルシィ one man live 2026 “Because of you” in 横浜アリーナ」を開催。そんなマルシィは、『めざましどようび』（毎週土曜日、朝6時〜8時30分）の2026年度テーマソング「ネバーランド」を歌い上げる。
◆陣、STARナビゲーターに就任
MC上垣アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには、陣（THE RAMPAGE）が就任。THE RAMPAGEではパフォーマー兼リーダーを務めている。トーク力にも定評があり、ラジオパーソナリティやイベントのMCなどでも活躍する陣が果たして上垣アナとどんな化学反応を見せるのか見どころとなっている。（modelpress編集部）
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