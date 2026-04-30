鹿児島市の物価高対策として、市民1人あたり5000円分の「お買い物応援ギフトカード」の配布が、30日から始まりました。生活支援への期待がある一方、金額についてはさまざまな声も聞かれました。鹿児島市が市民に配布する1人5000円分の「お買い物応援ギフトカード」世帯人数分の金額がチャージされたカードが30日から順次、鹿児島市内の約30万4000世帯に郵送されます。スーパーやコンビニ