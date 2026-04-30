〇グロームＨＤ [東証Ｇ] HK Beida Jade Bird Investmentsなど3先を割当先とする135万7500株の第三者割当増資を実施する。発行価格は339円。 ○売れるＧ [東証Ｇ] アドウェイズ を割当先とする39万7000株の第三者割当増資を実施する。発行価格は526円。 [2026年4月30日] 株探ニュース