（森本アナウンサー）「ここからは、値上げについてです。あすから5月、今度は生活に欠かせない光熱費が引き上げられます」 （豊成アナウンサー）「値上げとなるのは電気料金とガス料金です。政府は、今年1月から3月の使用分を対象に電気・ガス料金の補助をしてきましたが、この補助が今月の使用分からは終了」「来月の請求分から負担増となり、実質値上げとなります」「さらに、再生可能エネルギーの普及