（森本アナウンサー）

「ここからは、値上げについてです。あすから5月、今度は生活に欠かせない光熱費が引き上げられます」

（豊成アナウンサー）

「値上げとなるのは電気料金とガス料金です。政府は、今年1月から3月の使用分を対象に電気・ガス料金の補助をしてきましたが、この補助が今月の使用分からは終了」

「来月の請求分から負担増となり、実質値上げとなります」

「さらに、再生可能エネルギーの普及を支援するために電力料金に加算される『再エネ賦課金』もアップするため、電気代はダブルの値上げになります」

（豊成アナウンサー）

「では、実際にどのくらい電気料金が上がるのか見ていきましょう」

「四国電力の平均的な一般家庭向けのプランでは、政府の補助金終了による負担増が390円、再エネ賦課金のアップが52円などで1か月に455円値上がりし、8446円になるということです」

（森本アナウンサー）

「ざっくりですけど、1か月にだいたい500円、1年で6000円ですか」



（豊成アナウンサー）

「さらにあすからは、光熱費以外の値上げもあります」

（豊成アナウンサー）

「食品では、江崎グリコが5月1日出荷分より、ポッキー各種の3％の値上げをはじめ、カプリコやプリッツなど菓子類38品目が3％～12％値上がりします」

「また、100％果汁飲料も8％から43％の値上げ」

「このほか、エースコックのスープはるさめも約10％、18円値上がりします」

（豊成アナウンサー）

「日用品でも、ごみ袋や食品保存袋などポリエチレン製品全般が30％以上値上がりします。ごみ袋は毎月定期的に消費する消耗品、年間を通じた負担増につながります」

（森本アナウンサー）

「原油価格の高騰に端を発して、原材料費、輸送費、エネルギーコスト、全てのしわ寄せが最終的には私たちの財布に押し寄せる」

「今はまさに、令和のオイルショックなのかもしれませんね」