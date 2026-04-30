SKY GROUPが運営する「アストンマーティン東京」は、ブランド初の量産ミッドエンジンPHEVスーパーカー「Aston Martin Valhalla（ヴァルハラ）」の国内デリバリーを開始した。Aston Martin ValhallaAston Martin ValhallaValhallaはF1の技術と熟練の職人技を融合させた次世代スーパーカーで、世界限定999台のみが生産される。パワートレインは4.0リッターV8気筒ツインターボエンジンと3基の電気モーターを組み合わせ、システム最高