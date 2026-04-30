アストンマーティン初のPHEVスーパーカー「Aston Martin Valhalla」国内デリバリー開始
SKY GROUPが運営する「アストンマーティン東京」は、ブランド初の量産ミッドエンジンPHEVスーパーカー「Aston Martin Valhalla（ヴァルハラ）」の国内デリバリーを開始した。
Aston Martin Valhalla
Aston Martin Valhalla
ValhallaはF1の技術と熟練の職人技を融合させた次世代スーパーカーで、世界限定999台のみが生産される。
パワートレインは4.0リッターV8気筒ツインターボエンジンと3基の電気モーターを組み合わせ、システム最高出力1,079PS、最高速度350km/hという高いパフォーマンスを備える。アクティブ・エアロダイナミクスなどの採用により、公道とサーキット双方で高い操作性を実現した。
アストンマーティン東京では、ビスポークプログラム「Q by Aston Martin」による仕様相談や専任スタッフによるサポートを通じ、ウルトラ・ラグジュアリー・ブランドに相応しい特別なオーナー体験を提供する。
Aston Martin Valhalla
Aston Martin Valhalla
ValhallaはF1の技術と熟練の職人技を融合させた次世代スーパーカーで、世界限定999台のみが生産される。
アストンマーティン東京では、ビスポークプログラム「Q by Aston Martin」による仕様相談や専任スタッフによるサポートを通じ、ウルトラ・ラグジュアリー・ブランドに相応しい特別なオーナー体験を提供する。