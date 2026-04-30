東方神起の元メンバーで、歌手兼ミュージカル俳優のジュンスが、洗練されたスーツ姿を披露した。4月30日午後、ソウル・汝矣島（ヨイド）のコンラッド・ソウルで開催された授賞式「2026ブランド顧客忠誠度大賞」に出席した。【独自写真】ジュンス、気品漂う“スーツ姿”ブランド顧客忠誠度大賞は、全国消費者調査を通じて社会と大衆文化に最も影響力のあるブランドを選定し表彰するイベントで、ジュンスは、同授賞式で「ミュージカ