元東方神起・ジュンス、気品漂う“スーツ姿”で授賞式に登場！爽やかオーラで視線独占【独自写真】

東方神起の元メンバーで、歌手兼ミュージカル俳優のジュンスが、洗練されたスーツ姿を披露した。

4月30日午後、ソウル・汝矣島（ヨイド）のコンラッド・ソウルで開催された授賞式「2026ブランド顧客忠誠度大賞」に出席した。

【独自写真】ジュンス、気品漂う“スーツ姿”

ブランド顧客忠誠度大賞は、全国消費者調査を通じて社会と大衆文化に最も影響力のあるブランドを選定し表彰するイベントで、ジュンスは、同授賞式で「ミュージカル俳優（男性）」部門を受賞した。

この日、ジュンスはグレーのスーツに身を包み、胸元には白い花を添えた気品あふれるスタイルを披露。爽やかなオーラを放ち、現場を魅了した。

ジュンス

なお、ジュンスは6月に5thフルアルバム『GRAVITY』をリリースする予定だ。

◇ジュンス プロフィール

1986年12月15日生まれ。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJ、そしてミュージカル俳優として活動。優れた歌唱力と完成度の高いパフォーマンスは圧巻で、ミュージカル界で確固たる地位を固めている。2019年には韓流文化の拡散や人気に貢献した者に与えられる「韓流文化大賞」を受賞し、その存在感をより大きなものにした。