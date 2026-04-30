旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を「遺棄した疑い」がもたれている30代の男性職員の逮捕状が請求されました。容疑は「死体損壊の疑い」だということです。【写真を見る】【速報】旭山動物園・職員（30代）に逮捕状請求「死体損壊の疑い」行方不明の30代妻について「園内の焼却炉に遺体を遺棄し数時間かけて燃やした」趣旨の話旭山動物園に勤務する30代の男性職員は、先月下旬ごろから行方がわからなくなっている30代の妻について「