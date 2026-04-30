西日本シティ銀行の行員とみられる人物が、SNSアプリ「BeReal（ビーリアル）」を使用して支店の内部を撮影・投稿したとされる動画がX上で拡散され、波紋を広げている。問題の動画は、4月29日ごろからX上で拡散され、翌30日には300万回以上表示されるなど、大きな騒動となっている。今回拡散された映像は、銀行内のオフィスとみられる場所で撮影されており、「下半期業務目標」として”貸出金”や”個人ローン”などの数値目標が書