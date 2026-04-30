マルハン東日本は5月29日〜31日、次世代ファン育成を目的とした「ヲトナ基地プロジェクト」第6弾として、体験型フードフェス「脳汁横丁2026」をベルサール秋葉原(東京都千代田区)で開催する。脳汁祝祭空間同プロジェクトは、自分の「好き」を大切にしながら、日々を熱狂的に生きるヲトナたちを応援する取り組み。高揚感を象徴する「脳汁」をテーマに、本能や熱狂を解放する「奉脳祭」をコンセプトとしたフードフェスとなっている。