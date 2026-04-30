29日に三原市沼田2丁目の地中で見つかった遺体が、三原市宮沖の自営業・徳田雅希さん・29歳であることがわかりました。警察は、徳田さんが何者かに殺害され埋められたとみて捜査を進めるとともに、引き続き、東広島市の事件との関連を調べています。また、5月1日以降に遺体を司法解剖し、死因の特定を進めるとしています。（2026年4月30日午後5時の情報）