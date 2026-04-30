ユニバーサル・スタジオ・ジャパンUSJ、大阪市此花区）は4月30日、公式Xを更新。「偽ツアー」について注意喚起を行った。【写真】「禁止されている商行為」“偽ツアー”確認で注意喚起を行ったUSJ「【ご注意ください】」と書き出し「SNS等で『パーク内を案内するツアー』と称し、個人に参加費を支払って参加する“偽ツアー”が確認されています」と報告した。「これらは当社とは一切関係がなく、禁止されている商行為です