記事ポイントNazuna 京都 東本願寺で、2026年6月限定の紫陽花アフタヌーンティーを開催老舗・京菓子司 金谷正廣が本企画のためだけに仕立てた生菓子を提供「受け身の美」をテーマに、滞在者だけが体感できる梅雨の京都を演出梅雨の京都に、紫陽花のアフタヌーンティーが登場。Nazuna 京都 東本願寺が、2026年6月の1か月限定で「雨に咲き、手に宿る ― 大工×東本願寺×紫陽花 アフタヌーンティー」を開催する。老舗菓子司が本企画