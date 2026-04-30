東京・福生市で29日、男が金づちのようなもので少年らを殴り逃走している事件で、警視庁は30日、逃走している高林輝行容疑者（44）を公開手配した。高林容疑者は、2年半前にも同様の事件を起こしたとして逮捕され、その後、不起訴処分となっていた。取材に応じた高林容疑者の母親は、「出てきてほしい」と呼びかけている。「息子が出てきたらトラブルなると…」警視庁が30日に公開した、殺人未遂の疑いがもたれていて、現在逃走を