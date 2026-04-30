半生を描いた伝記映画「Michael／マイケル」（日本公開6月12日）が大ヒット中のキング・オブ・ポップこと米歌手のマイケル・ジャクソンさんを象徴する白い手袋やサイン入りローファーなど記念品の数々が、フランスで競売にかけられることが分かった。フランス・パリのアギュット・オークションハウスが2009年に50歳の若さで急死したマイケルさんの貴重な記念品50点を6月3日にオークションにかけられる予定で、ファンは5月2日までオ