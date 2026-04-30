【第9話】 4月29日 公開 第9話を読む 【拡大画像へ】 小学館は4月29日、原作・桂嶋エイダ氏（小学館ガガガ文庫刊）、キャラクター原案・浜弓場双氏、漫画・広乃あずま氏によるマンガ「ドスケベ催眠術師の子」第9話をやわらかスピリッツにて公開した。 第9話では、真友と類の仲直りを目指す作戦がはじまる。その一環として、サジが類のことをあだ名で呼んでみたところ、真友から予想