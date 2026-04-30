記事ポイント社外秘PDFを安全に扱いながらAIで業務効率化する方法を実践解説2026年5月20日(水)15時〜16時、オンラインで無料参加できる事前登録制ウェビナーAdobeのSenior Solution ConsultantによるGen Presentation・PDFスペースのデモ付きAIツールの活用が職場に広がるにつれ、社外秘文書をどう安全に扱うかが業種を問わない課題になっています。Adobe製品の正規販売代理店として教育・法人市場を支援する加賀ソルネットが、202