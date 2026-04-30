社外秘PDFをAIで安全に使いこなす実践術！ 加賀ソルネット Acrobat Studio活用ウェビナー

記事ポイント 社外秘PDFを安全に扱いながらAIで業務効率化する方法を実践解説2026年5月20日(水)15時〜16時、オンラインで無料参加できる事前登録制ウェビナーAdobeのSenior Solution ConsultantによるGen Presentation・PDFスペースのデモ付き 社外秘PDFを安全に扱いながらAIで業務効率化する方法を実践解説2026年5月20日(水)15時〜16時、オンラインで無料参加できる事前登録制ウェビナーAdobeのSenior Solution ConsultantによるGen Presentation・PDFスペースのデモ付き

AIツールの活用が職場に広がるにつれ、社外秘文書をどう安全に扱うかが業種を問わない課題になっています。

Adobe製品の正規販売代理店として教育・法人市場を支援する加賀ソルネットが、2026年5月20日(水)15時からAcrobat Studioをテーマにした無料オンラインウェビナーを開催します。

加賀ソルネット「Acrobat Studio活用ウェビナー」





開催日時：2026年5月20日(水) 15:00〜16:00開催形式：オンライン（事前登録制・無料）申込み：主催：加賀ソルネット株式会社

Acrobat Studioは、AdobeのDocument Cloudを基盤としたドキュメント管理・AI活用プラットフォームで、PDFの作成・編集・署名から、AIを使ったプレゼン資料の自動生成、チームによるリアルタイム共同編集まで、一連のドキュメント業務を一元管理できます。

今回のウェビナーでは、操作画面の概要から基本ナビゲーション、デモによる実践操作まで、1時間で体系的に学べる内容を既存ユーザー・新規ユーザーの双方に向けて提供します。

企業がAIを業務に導入する際の障壁のひとつが、社外秘情報を外部サービスに送信するリスクです。

汎用AIツールは入力データをサーバーで処理するため、機密文書をそのまま読み込ませることが情報管理ポリシー上の問題になるケースがあります。

Acrobat Studioは、企業のドキュメント基盤としてのセキュリティ設計のもとAI機能を提供しており、機密ファイルを安全な環境で処理しながら生産性向上の恩恵を受けられる点が、他の汎用AIツールとの違いです。

PDFスペースとGen Presentationの実践デモ

ウェビナーは6パート構成で進行します。

第1〜3パートでは主要機能の紹介とAcrobat Studioの始め方、操作画面の基本ナビゲーションを解説し、第4〜6パートでデモを交えた実践操作に移ります。

「PDFスペース」では、複数メンバーがひとつのPDFにコメント・注釈を付けながらリアルタイムで共同作業できる環境の構築方法を確認でき、メール添付による資料のやり取りを減らす具体的な運用手順が紹介されます。

「Gen Presentation」は、手持ちのPDFや文書データからAIがプレゼンスライドを自動生成する機能です。

会議資料や提案書の作成工数を削減できるだけでなく、社外秘文書を素材にする場合の安全な操作手順もデモで紹介されます。

資料作成を担当する職種では、当日の業務に即時応用できる内容です。

講師：笹木 涼氏のプロフィール

登壇するのは、AdobeにてDocument Cloudを担当するSenior Solution Consultantの笹木 涼（Ryo Sasaki）氏です。

企業のドキュメント基盤整備とPDF活用の高度化を専門とし、AI活用を見据えたデータ整備・業務プロセス改善の支援実績を持ちます。

基幹系システム基盤や大規模ストレージ、HPC（高性能計算）環境の設計・構築など、ミッションクリティカル領域のアーキテクチャ設計を経験しており、インフラから業務活用までを横断する実装視点でAcrobat Studioの具体的な活用方法を解説します。

AI活用と情報セキュリティを両立させるドキュメント管理の実践手法を、Adobe公認の専門家から直接学べる60分間です。

操作デモを通じて自社業務への具体的な落とし込み方を確認できます。

Acrobat Studio活用ウェビナーの紹介でした。

よくある質問

Q. 既存のAdobe AcrobatとAcrobat Studioはどう違いますか？

A. Acrobat Studioは、従来のPDF閲覧・編集・署名機能に加え、AIによるプレゼン資料自動生成「Gen Presentation」やチーム共同編集スペース「PDFスペース」など、コラボレーション機能と生成AI機能を強化したDocument Cloudのプラットフォームです。

ウェビナーでは主要機能の全体像と日常業務での活用シーンを体系的に解説します。

Q. 加賀ソルネットの過去のウェビナーは視聴できますか？

A. 加賀ソルネットは過去のウェビナーをアーカイブとして公式サイトで公開しています。

Acrobat Studio以外のテーマも取り上げられており、日程が合わない場合の参考資料として活用できます。

今回の5月20日開催分のアーカイブ配信については、参加登録ページに情報が掲載されます。

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