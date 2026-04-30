記事ポイント飲食店倒産が2024年に過去最多894件を更新した時代に、20年生き残った経営者が実体験をもとに執筆緻密な計画より流れを読む独自メソッド「ホバリング経営」を初公開定価2,145円（税込）、272ページ。2026年4月30日発売飲食店の倒産が過去最多を更新し続けるなか、20年間で11店舗を展開・拡大してきた経営者が、その実践知をはじめて一冊にまとめた書籍が登場。出店・採用・原価・家賃のすべてを同時に見なければならな