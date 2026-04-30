記事ポイント教育と探求社がCOEDO KAWAGOE F.Cと2026シーズンのブロンズパートナー契約を締結探究学習プロジェクト「SAITAMAエンジン」が川越エリアへ新たに拡大スポーツ×教育×地域企業の連携で、埼玉の若者の挑戦を後押しJリーグ加盟を夢見る川越のフットボールクラブと、探究学習20年のプロフェッショナルがタッグを組みました。教育と探求社が、埼玉県川越市を拠点とするCOEDO KAWAGOE F.Cと2026シーズンのブロンズパートナー