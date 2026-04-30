川越から始まる、学びと挑戦の新連携！ 教育と探求社 COEDO KAWOE F.C 2026シーズン ブロンズパートナー契約締結

記事ポイント 教育と探求社がCOEDO KAWAGOE F.Cと2026シーズンのブロンズパートナー契約を締結探究学習プロジェクト「SAITAMAエンジン」が川越エリアへ新たに拡大スポーツ×教育×地域企業の連携で、埼玉の若者の挑戦を後押し 教育と探求社がCOEDO KAWAGOE F.Cと2026シーズンのブロンズパートナー契約を締結探究学習プロジェクト「SAITAMAエンジン」が川越エリアへ新たに拡大スポーツ×教育×地域企業の連携で、埼玉の若者の挑戦を後押し

Jリーグ加盟を夢見る川越のフットボールクラブと、探究学習20年のプロフェッショナルがタッグを組みました。

教育と探求社が、埼玉県川越市を拠点とするCOEDO KAWAGOE F.Cと2026シーズンのブロンズパートナー契約を締結しました。

スポーツと教育が交わる、川越発の新たな挑戦がはじまります。

教育と探求社「COEDO KAWAGOE F.C 2026シーズン ブロンズパートナー契約締結」





契約種別：2026シーズン ブロンズパートナー契約締結先：COEDO KAWAGOE F.C（埼玉県川越市）発表日：2026年4月28日連携テーマ：地域探究・人材育成・スポーツを起点とした学び

教育と探求社は「クエストエデュケーション」をはじめとする探究学習プログラムを全国の中学・高校へ届け、企業・自治体と連携した「社会とつながる学び」を推進してきた団体です。

このたびのパートナーシップは、スポーツ・教育・地域企業が交差する新しいプラットフォームの誕生です。

COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年に設立されました。

埼玉県川越市をホームタウンとし、設立10年以内のJリーグ加盟を目標に掲げるフットボールクラブです。

競技力の強化に加え、従来の枠にとらわれないクラブ経営と地域に開かれた活動で川越の発展を支えています。

「フットボールクラブを通じて、川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」というミッションが、地域への本気度を物語ります。

SAITAMAエンジン、川越エリアへ拡大

教育と探求社が主催する探究学習プロジェクト「SAITAMAエンジン」が、2026年度より川越エリアへ拡大します。

2025年度まで「さいたまエンジン」として、さいたま市内の学校・企業を中心に展開してきたプロジェクトです。

川越エリアの加入により、地域資源を生かした探究テーマが一気に広がり、地元企業・団体との新たな共創も始まります。

若者が地域と本気で向き合い、挑戦できる機会の拡大に期待が集まっています。

代表コメント

教育と探求社・代表取締役社長の宮地 勘司氏がパートナーシップへの思いを語りました。

「COEDO KAWAGOE F.Cが掲げる『Exceed The Limit（限界を超えていけ）』というビジョン。これはまさに、人の学びと成長の話だと思います。本気で夢に挑む大人の姿こそ、子どもたちへの最も力強いメッセージです。川越からJリーグへ――その挑戦を、心から応援し、共に楽しみたいと思います」。

20年にわたって探求の力を育んできた企業と、川越から日本最高峰を目指すクラブです。

根っこは同じという言葉が、胸に響きます。

スポーツ・教育・地域が一体となって動き出す、川越発の新しいチャレンジです。

若者が「限界を超えていく」ための環境が、埼玉でじわじわと広がっています。

これからのSAITAMAエンジンとCOEDO KAWAGOE F.Cの連携に大いに期待です。

教育と探求社とCOEDO KAWAGOE F.Cのブロンズパートナーシップの紹介でした。

よくある質問

Q. COEDO KAWAGOE F.Cはどんなクラブですか？

A. 2020年設立の、埼玉県川越市をホームタウンとするフットボールクラブです。

設立10年以内のJリーグ加盟を目標に掲げ、競技力の強化と地域密着型の活動を両立させています。

Q. SAITAMAエンジンとはどのような取り組みですか？

A. 教育と探求社が主催する探究学習プロジェクトです。

地域の学校や企業と連携し、生徒が地域資源をテーマに探究活動を行うプログラムです。

2026年度から川越エリアにも拡大します。

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