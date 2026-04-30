SKE48大村杏 AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48と、西村博之氏が28日、都内で行われた『UP-T×AKB48 Group新CM発表会』に出席した。国内の全６グループがイベントに登壇するのは８年ぶり。CM本編で踊っている「UP-Tダンス」を初披露したほか、対決などを行い盛り上がった。ダンスバトルの火蓋を切ったのは、SKE48の大村杏。トップバッターながら圧倒的なキレを見せ、最後に「Up-TのT！」と決める完璧な構成