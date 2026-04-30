

SKE48大村杏

AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48と、西村博之氏が28日、都内で行われた『UP-T×AKB48 Group新CM発表会』に出席した。国内の全６グループがイベントに登壇するのは８年ぶり。CM本編で踊っている「UP-Tダンス」を初披露したほか、対決などを行い盛り上がった。

ダンスバトルの火蓋を切ったのは、SKE48の大村杏。トップバッターながら圧倒的なキレを見せ、最後に「Up-TのT！」と決める完璧な構成力で審査員を圧倒。ひろゆきらから「１位」の評価を受け、流石ダンスのSKE48と唸らせる最高のスタートを切った。

続く２番手のSTU48・高雄さやかは、「瀬戸内の魚」が跳ねる様子や「ひろゆきさんの欠伸」を振り付けに取り入れた、あざと可愛らしいダンスで独自の存在感を放った。3番手のHKT48・江口心々華は、キレのある動きの締めに「博多ラーメン、替え玉お願いします！」と叫ぶコミカルな構成で、２位という高い評価を得た。

４番手として登場したAKB48の山内瑞葵は、ひろゆきをダンスに巻き込みながら「オンデマンドで検索！」とスポンサーへの配慮も忘れない王道アイドルのサービス精神を発揮。5番手のNGT48・佐藤広花は、あざとかわいい感じのパフォーマンスで、3位に選出。

そしてラストを飾ったNMB48の泉綾乃は、NMB48の楽曲の振り付けを随所にサンプリングしたユーモア溢れるステージで客席を沸かせた。

個性豊かな6人による即興ダンスは、ひろゆきも「適当に振ってもそれなりに返してくださる」と舌を巻くほどのハイレベルな戦いとなった。