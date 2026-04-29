「今年の帰省、私抜きで子どもたちと行ってきたら？」。喉元まで出かかったその言葉。もし実現すれば、数日間は朝寝坊し放題、食事は適当、誰にも気を使わずにドラマを一気見できる、夢の独身生活が待っています。でもちょっと待って。その提案をしたとき、みなさんの旦那さんはどんな反応をするでしょうか？『旦那に「子どもたちとだけで実家に帰省したら？」って言いたい。みんなの旦那さんなら、どういう反応をすると思う？』「