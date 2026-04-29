俳優の福士蒼汰さん（32）が28日、水上恒司さん（26）主演映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』のジャパンプレミアに登場。福士さんが役作りのために体重を増やしたことを明かしました。映画は、韓国のヒットシリーズ『犯罪都市』の⽇本オリジナルストーリー。水上さんは新宿中央署の“超”破天荒なルーキー刑事を演じ、福⼠さんは国際指名⼿配犯で最狂の犯罪集団のボスを演じます。■福士蒼汰体作りは「だましだま