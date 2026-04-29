ブロガーのセニョリータかめさんの漫画「めちゃくちゃ困る質問」がインスタグラムで400以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む「私、何歳に見える？」と質問されることが怖い作者。「実年齢より下すぎてもダメ、当ててもダメ、上はもっとダメだし…」と悩んでしまうからです。そこで、作者が編み出した最適解とは…という内容で、読者からは「確かにこの質問、面倒くさいですよね」「ナイスな答え方」