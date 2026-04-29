ブロガーのセニョリータかめさんの漫画「めちゃくちゃ困る質問」がインスタグラムで400以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

「私、何歳に見える？」と質問されることが怖い作者。「実年齢より下すぎてもダメ、当ててもダメ、上はもっとダメだし…」と悩んでしまうからです。そこで、作者が編み出した最適解とは…という内容で、読者からは「確かにこの質問、面倒くさいですよね」「ナイスな答え方」「参考にしたい」などの声が上がっています。

何て答えるのが正解？悩む“あの質問”

セニョリータかめさんは、インスタグラムやブログ「セニョリータかめのバルセロナ生活」などで作品を発表しています。セニョリータかめさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「めちゃくちゃ困る質問」を描いたきっかけを教えてください。

セニョリータかめさん「いまだにこの質問をされることがよくあるので、他の方々も似たような体験があるのか知りたいと思ったからです。また、あわよくばうまい返し方を教えてもらえるのではないか、と期待して描いてみました」

Q.この質問をされると、どのように感じていますか。

セニョリータかめさん「ものすごく気を使うし、脳みそをフル活用しなければならないので、正直『面倒くさい』の一言です」

Q.この質問をしてくる人には、どのような意図があると思いますか。

セニョリータかめさん「『実年齢よりも若く見える』という自負がある方が多い印象です。実年齢よりも若く回答すると、うれしそうにされることが多いです」

Q.相手が求めていない回答をして、逆ギレをされてしまった経験はありますか。

セニョリータかめさん「逆ギレはないですが、少し不満気な反応をされたことはあります。思ったよりも若めの年齢を答えたつもりが、ドンピシャで実年齢を当ててしまい…」

Q.漫画「めちゃくちゃ困る質問」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

セニョリータかめさん「共感してくれる方が多かった印象です。皆さんも答え方に苦労されているようでした」