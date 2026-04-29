大型連休にあわせJR秋田駅前で全国のうまいものを集めたイベントが始まりました。鴨下望美アナウンサー「きょうは青空が広がっています。JR秋田駅前です。大型連休初日にぴったりの天気ですね。こうした中、JR秋田駅前ではイベントが始まりました。ちょっとその会場へ行ってみましょう！」会場へは秋田駅西口から歩いて3分ほど。秋田市以外に住んでる方も、この春秋田に来た人も。簡単にアクセスすることができますよ。香ば