大型連休にあわせJR秋田駅前で全国のうまいものを集めたイベントが始まりました。



鴨下望美アナウンサー「きょうは青空が広がっています。JR秋田駅前です。大型連休初日にぴったりの天気ですね。こうした中、JR秋田駅前ではイベントが始まりました。ちょっとその会場へ行ってみましょう！」



会場へは秋田駅西口から歩いて3分ほど。秋田市以外に住んでる方も、この春秋田に来た人も。簡単にアクセスすることができますよ。香ばしいおいしそうな香りがしてきたら到着です。こちらが29日に始まったイベント「秋田エキマエ春のグルメ屋台」。

その名の通り、全国のうまいものを提供する屋台が秋田駅前のアゴラ広場と大屋根通りに集まりました。

宮城から福岡までの18店が並ぶこのイベント。天気にも恵まれた29日は祝日ということもあって多くの人でにぎわっていました。





広島からは名物のお好み焼きが登場です。鴨下望美アナウンサー「麺もいっぱいはいってます。おいしいこのソースの味たまらないですよね。キャベツもシャキシャキしていますし、麺もモチモチ、鉄板で焼いてパリパリしている所もあるので非常においしいです。」まるで宝石のようにピカピカ輝くフルーツ飴は写真映えもバッチリです。鴨下望美アナウンサー「ちょっと口の中が果汁で大洪水でしゃべれないんですけど。飴パリッパリでサクッサクです。いちごあめってもうちょっと硬いイメージあったんですけど歯で普通にパリッと行きますね。中のイチゴがジューシーで程よい甘酸っぱさでおいしい！」会場では秋田の地ビールが楽しめる春の地ビールまつりも同時開催。期間中は県内の6社がこだわりの一杯を提供します。こちらは横手市初のクラフトビール醸造所・スナオブルワリーです。クラフトビール・銀河は、大潟村産の小麦と横手のホップを使った一杯で甘味がありながらすっきりした味わいです。大型連休中のお出かけにぴったりの「秋田エキマエ春のグルメ屋台」。5月10日（日）まで毎日午前11時から午後7時まで開かれています。（最終日は午後5時まで）