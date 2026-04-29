厚揚げと卵、鶏ひき肉を使った「鶏そぼろと厚揚げの卵とじ」のレシピについて、JA全農（全国農業協同組合連合会）の広報部が、Xの公式アカウントで紹介しています。【便利】「えっ…簡単じゃん！」これが厚揚げ＆卵を使った「高タンパク」レシピの“正体”です！公式アカウントは「肉＋豆腐＋卵でたんぱく質しっかり！な一皿」「厚揚げでかさましにもなってお財布にもやさしい」と投稿。鶏そぼろと厚揚げの卵とじの材料、作