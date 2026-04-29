厚揚げと卵、鶏ひき肉を使った「鶏そぼろと厚揚げの卵とじ」のレシピについて、JA全農（全国農業協同組合連合会）の広報部が、Xの公式アカウントで紹介しています。

【便利】「えっ…簡単じゃん！」 これが厚揚げ＆卵を使った「高タンパク」レシピの“正体”です！

公式アカウントは「肉＋豆腐＋卵でたんぱく質しっかり！な一皿」「厚揚げでかさましにもなってお財布にもやさしい」と投稿。鶏そぼろと厚揚げの卵とじの材料、作り方について、次のように紹介しています。

■材料（2人分）

・鶏ひき肉 150グラム

・厚揚げ 1パック（2枚）

・卵 2個

・めんつゆ（3倍） 大さじ3

・水 2分の1カップ

・砂糖 ひとつまみ

・油 小さじ2

＜トッピング＞

・小ネギ（小口切り） 3分の1本

■作り方

（1）フライパンに油を入れ、鶏ひき肉を炒める。火が通ったら、厚揚げをちぎりながら加える。

（2）焼き色が全体についたら、めんつゆ、水、砂糖を入れてふたをして2〜3分煮る。

（3）最後に溶き卵を回し入れ、ふたをして蒸らし、半熟で火を止めて完成。仕上げに小ネギをふる。

このレシピについて、SNS上では「とてもおいしそうですね」「新タマネギを入れてもおいしそうですね。作ってみます」「オンザライスしたい」などの声が上がっています。包丁を使わずに10分程度で調理できるため、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。