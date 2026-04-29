29日午後4時45分頃、長野県北部を震源とするマグニチュード3.4の地震が発生し、長野県で最大震度3を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要29日午後4時45分頃、長野県で最大震度3を観測する地震が発生しました。震源地は長野県北部(北緯36.6度、東経137.9度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は3.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測された市町村