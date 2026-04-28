山下智久主演の海外ドラマ『神の雫／Drops of God』は海外メディアから絶賛の声が沸き上がっているが、本作が世界中を虜にした理由を米Screen Rantが論じているので紹介しよう。 国境を越えた知的サスペンス『神の雫/Drops of God』は、日本のワインブームに火を付けた伝説的大人気漫画「神の雫」（作・亜樹直 画・オキモト・シュウ/講談社）の実写ドラマシリーズ。山下演じる聡明なワイン評論家・遠峰一青（とおみね