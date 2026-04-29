【豪州】 消費者物価指数（3月）10:30 結果4.6% 予想4.8%前回3.7%（前年比) 結果1.1% 予想N/A前回0.0%（前月比) 結果3.3% 予想3.3%前回3.3%（トリム平均・前年比) 結果0.3% 予想N/A前回0.2%（トリム平均・前月比) 消費者物価指数（CPI）（2026年 第1四半期）10:30 結果1.4% 予想1.4%前回0.6%（前期比) 結果0.9% 予想0.9%前回0.9%（刈り込み平均・前期比) 結果